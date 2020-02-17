恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管市場依舊憂慮新冠肺炎疫情對大陸乃至全球經濟的影響，但港股17日依舊開低走高，挑戰28,000點整數關卡。 恒生指數17日早盤開低48點，報27,766點。不過接下來隨著A股三大股指持續走升，恒指也由跌轉升。截至上午10點25分，恒指報27,991.42點，上漲175.82點，漲幅0.63％。 (工商 ) #恒指 #走高 #漲逾 #依舊 #憂慮 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股開高 恒指開盤漲129點 10:322020/02/13 財經 港股震盪走低 恒指收盤跌93點 16:312020/02/13 財經 不畏反送中 香港據點依舊是國銀金雞母 18:112020/02/13 財經 熱門股－技嘉 買盤推升連日走高 04:102020/02/14 證券．權證 陸港觀盤－疫情干擾 恒指於50天線見支撐 04:102020/02/15 全球財經 《商情》避險需求增加，支撐周五紐約期金漲逾1周高點 10:002020/02/15 財經 台股周漲逾200點 5G主流趨勢不變 12:592020/02/15 財經 《商情》避險需求增加，支撐上周五紐約期金漲逾1周高點 09:432020/02/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、嘉晶、敦泰、銘異、網家、創業家 10:182020/02/17 財經 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 爆氣！殺出小三… 台積電7奈米肥單竟被偷吃 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 疫情衝擊陸房地產銷售 恒大75折甩賣房屋 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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