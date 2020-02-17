儘管市場依舊憂慮新冠肺炎疫情對大陸乃至全球經濟的影響，但港股17日依舊開低走高，挑戰28,000點整數關卡。

恒生指數17日早盤開低48點，報27,766點。不過接下來隨著A股三大股指持續走升，恒指也由跌轉升。截至上午10點25分，恒指報27,991.42點，上漲175.82點，漲幅0.63％。

(工商 )