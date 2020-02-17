全民防疫大作戰，燦坤、全國電子及大同3C等通路競相與聲寶、東元、大同及奇美等本土品牌，日本大金、Panasonic、夏普、三菱、德國百靈、英國Dyson、瑞典BLUEAIR、韓國LG及Coway等土洋家電品牌結盟促銷，帶旺空氣清淨機及除濕機等防塵或防菌家電銷售業績成長。

業者指出，新冠肺炎疫及流感四起，除口罩、酒精、酒精棉片及漂白水等防疫必備品賣到缺貨，為了每天量測體溫，額溫槍及體溫計等產品相當搶手。3C通路商看準疫情延燒，民眾在家停留時間變長，對空氣清淨機及除溼機需求也增溫，掃地機器人及吸塵器銷售也增加。

大同綜合訊電總經理張忠棋指出，元月銷售天數減少，業績比去年同期減少5％。去年2月適逢過年及政府實施節能家電補助但效果不大，對照今年2月因大家防疫不願出門購物而改採網購，大同2月網購業績比去年同期成長，2月整體業績有機會不衰退。

張忠棋指出，新冠肺炎疫情延燒，大同也製作防疫DM及專刊，銷售與乾淨防塵防菌相關的空氣清淨機、除濕機及洗衣機等家電產品，尤其3C實體通路銷售大同自家品牌及其他品牌除濕機及空氣清淨機，目前銷售業績比去年同期成長20％以上。

(工商 )