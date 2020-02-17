台灣出現首起新冠肺炎死亡確診案例，引發社區感染疑慮，對此台北市長柯文哲表示，社區感染有分不同程度，但遲早會發生，對於隔離民眾到處趴趴走，柯文哲也說重話。

針對台灣出現死亡首例，柯文哲說，這個案例是不是社區感染也不一定，因為有載過陸客，且社區感染有分很多種，是零星或是群聚感染，有不同程度，應有不同方案，「社區感染，我認為遲早一定會發生」，就算發生，讓它維持在零星案例，這是上策。

柯文哲表示，自己坐公車會戴口罩，是一種禮貌，自己的原則是：人多、密閉、不特定，一開始會戴口罩是因為不確定有多少台商回來、疫情多嚴重，現在較少戴口罩是因為知道沒有很明顯的社區感染。

對於白牌司機成為台灣首例死亡病例，是否要戴口罩，柯文哲說，這是一種風險判斷，覺得有危險就戴，病毒有可能會變成「流感化」，很多人得我們就戴，很少人就不戴。

針對隔離民眾到處趴趴走，柯文哲直說「叫你乖乖在家，就給我乖乖在家」，勸導無效就罰錢，1萬、6萬、7萬，真的不行就要霹靂手段。

(中時電子報)