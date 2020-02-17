山東省協助外資復產復工與投資措施獲大陸商務部推廣 11:002020/02/17 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖大陸新冠肺炎疫情防疫工作如火如荼進行，但招引外資工作亦不停歇。大陸商務部辦公廳17日印發《關於推廣山東省加快外商投資企業復工復產推進外商投資若干措施的函》，將山東省近期推出的19條加快外資企業復工復產推進外商投資的政策措施，送至全國各省、區、市，以利各地政府參考。 商務部要求，各地認真貫徹落實2月12日中央政治局常委會會議精神，結合本地區實際情況，推動外資大項目落地，實施好外商投資法及配套法規，優化外商投資環境，保護外資合法權益。 (旺報 ) #外商 #投資 #外商投資 #外資 #山東省 也許您會感興趣 推薦閱讀 NCC：黨政軍條款將適度解禁 04:102020/02/13 財經要聞 店面市場修正 大咖搶進 04:102020/02/13 財經要聞 14檔後市看好 外資搶先布局 04:102020/02/13 證券．權證 銀行卡位機器人理財 Q1推出投資人體驗 04:102020/02/13 投資理財 《金融股》元富證券推投資不忘防疫，翻轉學堂改採線上直播 10:172020/02/13 財經 希臘經濟好轉 10年債息跌破1％ 04:092020/02/14 全球財經 八中小企業擴大投資 規模約25億元 17:302020/02/14 財經 退休理財術－勝率百分百的退休策略 04:102020/02/15 產業特刊 可借重投資機制 克服人性弱點 04:102020/02/15 產業特刊 投資組合要抗疫 股債配置好主意 04:102020/02/17 焦點新聞 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 爆氣！殺出小三… 台積電7奈米肥單竟被偷吃 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 疫情衝擊陸房地產銷售 恒大75折甩賣房屋 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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