雖大陸新冠肺炎疫情防疫工作如火如荼進行，但招引外資工作亦不停歇。大陸商務部辦公廳17日印發《關於推廣山東省加快外商投資企業復工復產推進外商投資若干措施的函》，將山東省近期推出的19條加快外資企業復工復產推進外商投資的政策措施，送至全國各省、區、市，以利各地政府參考。

商務部要求，各地認真貫徹落實2月12日中央政治局常委會會議精神，結合本地區實際情況，推動外資大項目落地，實施好外商投資法及配套法規，優化外商投資環境，保護外資合法權益。

(旺報 )