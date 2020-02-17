日本和歌山縣湯淺町（目當於鎮）「濟生會有田醫院」的醫師、患者等共5人感染新冠肺炎，使原本寧靜的小鎮被嚴重汙名化。除了觀光客取消訂房外，還有人要退「故鄉納稅」的回禮。和歌山縣知事仁坂吉伸怒斥，「荒谬！令人氣憤！」。

湯淺町人口僅1萬2千人，原是個寧靜的小鎮，但現在因為世界遺產熊野古道以及有上百年歷史的「重要傳統建築物群保存地區」而1年約吸引50萬名觀光客，尤其是來自大陸的遊客。

《每日新聞》報導，當地的有田醫院傳出醫生和患者感染消息後，許多人都打電話尋問，「現在去你們那裡沒問題嗎？」等，光2、3月當地的飯店、餐廳等就被取消約400人的住宿或宴會預定。

還有人詢問，可不可以取消「故鄉納稅」的回禮。日本鼓勵回饋鄉里，納稅人可選擇不在居住地納稅，而是繳稅給鄉里，當地也會提供地方特產致謝，即所謂的「故鄉納稅」。

愛知縣至16日中午就接到223件詢問電話，甚至有人說，「請告訴我感染患者的地址」。仁坂表示，「好像湯淺町整個都被汙染一樣，遭到日本全國的霸凌，今後考慮舉辦『加油湯淺』等活動」。

(中時電子報)