MSI微星(2377)今日宣布其三款最新產品因出色的設計贏得了2020年德國iF設計大獎。微星榮獲2020德國iF設計獎的產品為：MSI GS66 Stealth電競筆電、MSI MPG SEKIRA 500X電競機殼、MSI MPG SEKIRA 500G多工電腦機殼。獲獎產品將於5月2至10日在德國柏林Cafe Moskau展出。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示，微星將持續為遊戲玩家、內容創作者和所有消費者提供最先進的前瞻設計。

至於新冠肺炎對微星的影響，公司表示，公司昆山廠和深圳廠目前的復工情況如何，以及供應鏈是否有出現供貨吃緊情況，目前公司不方便對這個議題發表意見。

MSI微星科技榮獲2020德國iF設計獎的產品為：MSI GS66 Stealth電競筆電、MSI MPG SEKIRA 500X電競機殼、MSI MPG SEKIRA 500G多工電腦機殼。獲獎產品將於5月2至10日在德國柏林Cafe Moskau展出。

MSI GS66 Stealth電競筆電以輕薄機身佐以強大效能，靜音機箱中配備了300Hz超極速電競螢幕，並以世界上最薄的風扇葉片成就三風扇冷卻設計，再搭配99.9Whr長效電池及沈穩低調的黑色。

MSI微星MPG SEKIRA 500X電競機殼搭載四組可調燈效的ＡRGB風扇，不僅可顯示數百萬種顏色，更展現出玩家的獨特電競風格。配備雙面白金等級免工具可拆換的強化玻璃面板，使MPG SEKIRA 500X看起來像是一個堅固的堡壘，其上方搭載可抽換式的散熱器支架，支援高達三組側向通風的水冷風扇，為玩家激烈的馬拉松式電競戰場帶來極佳的散熱效果。

MSI微星MPG SEKIRA 500G是全球首款專為遊戲玩家和多工用戶設計的機殼。它的外觀設計有別於傳統電腦，主打高貴時尚金屬風格，黑色鋁合金面板經過金屬拉絲處理泛出細密的髮絲光澤，再飾以玫瑰金邊框。MPG SEKIRA 500G它的Mid Tower機殼直追Full Tower容量，可支援E-ATX大尺寸主機板、風扇和水冷排，讓使用者能夠輕鬆直觀地建構怪物級電腦主機。

(時報資訊)