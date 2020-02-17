大陸新冠肺炎死亡病例上千人，台灣也出現第一例死亡案例，胸腔重症醫師蘇一峰進一步分析發現，死亡個案年齡偏大，從48歲到89歲，中位數為75歲；值得注意的是，其中3成患者沒有發燒，反而是呼吸道症狀比發燒的比例更高，達82.4%。

蘇一峰在他的部落格中表示，新冠肺炎患者從發病到死亡(中位數)為13天，有過半病人都有共病症，延遲就醫天數平均5天。蘇一峰強調，臨床上不只要懷疑發燒病人，有呼吸道症狀也要特別小心，是否感染新冠肺炎，當患者本身年紀大、共病症多，且延遲治療，就要特別小心演變成重症死亡病例。

蘇一峰指出，新冠肺炎目前致死率小於5%，已公布的死亡個案大多是年紀大與慢性病患者，呼籲大家不要過度恐慌，把N95口罩與醫療資源留給需要的人，保持良好免疫力，最重要的是，不到中國旅遊，肺炎患者一定要第一時間誠實告知中港澳旅遊史。他說這次防疫是否成功，道德是關鍵！

(中時電子報)