2020 年預定在秋季更新的 iPhone，有極大可能性將支援 5G，備受矚目。關於新 iPhone 支援 5G，就必須得提到已與蘋果(Apple Inc.)結束專利戰的高通(Qualcomm)。業界預測，新 iPhone 將會採用高通的 X55 5G MODEM，但是根據外媒報導，蘋果似乎對於高通提出的整體解決方案不甚滿意，有意自主設計 5G 天線，為新 iPhone 在 5G 上的效能投下了另一個變數。

《Fast Company》日前報導，他們引述一位熟悉蘋果內部計畫的消息人士說法指出，蘋果對於要採用高通 QTM 525 5G mmWave(毫米波)天線模組的設計感到猶豫不決，因為他們不符合蘋果對於新款手機的時尚工業設計原則。因此，蘋果打算仍舊在新 iPhone 中採用高通的 X55 5G Modem(或稱基帶、基頻晶片)，但是天線模組屬意自行設計。不過為了確保能即時推出新機，蘋果也保留了採用高通 5G 晶片加上 5G 天線模組的替代方案，只是採用此方案的新 iPhone 預計機身會厚一點。

講到 iPhone 的天線設計，不得不提到 2010 年 6 月發表的 iPhone 4。這一款 iPhone 因為改變了 iPhone 3G/3GS 的圓潤設計，改用不鏽鋼邊框，且造型更為方正，被譽為經典中的經典。然而，雖然市場表現佳，機身造型也已被載入史冊，但是天線設計上的問題也爆發出所謂「死亡之握」的事件，以特殊方式持握手機會導致蜂窩網路訊號中斷，也是 iPhone 發展史上不可迴避的一次黑歷史。

而若要有良好的 5G 性能，不僅取決於 5G Modem 晶片，也跟 5G 天線設計有關。根據《Fast Company》報導，蘋果將會採用 phased array 的天線設計，由兩部分組成來共同形成一束無線訊號。在天線跟基帶模組由不同公司所設計的基礎上，很可能會存在額外的不確定性，提升了原本的設計難度水準。

報導指出，蘋果有意自主設計 5G 天線，除了包含對於高通的解決方案不夠滿意的因素外，也包含蘋果想要降低對高通倚賴的緣故。除了 5G 天線之外，先前早有傳聞指出蘋果也有自意自主開發 5G Modem 晶片，只是導入的時間預計要等到 2022 年。在此之前，蘋果仍是必須採用高通的 5G 晶片。

而今年的新 iPhone 由於新冠肺炎(NCP)疫情的緣故，供應鏈復工緩慢再加上防疫措施，據傳已經拖累到蘋果預定在春季發表的 iPhone SE 2(或稱iPhone 9)的備貨速度。不僅如此，也連帶拖累到秋季才要發表的 iPhone 12(暫定名稱)。在疫情尚未露出降溫的曙光前，考驗著蘋果調配供應鏈的應變速度。

分析師預測2020年蘋果將發5款iPhone 4款支援5G
傳蘋果拚自製5G晶片 最快2022年用在iPhone上
5G手機晶片 搶陸系品牌訂單 高通降價 強壓聯發科
文章來源：Fast Company

(中時電子報)

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