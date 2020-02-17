2020 年預定在秋季更新的 iPhone，有極大可能性將支援 5G，備受矚目。關於新 iPhone 支援 5G，就必須得提到已與蘋果(Apple Inc.)結束專利戰的高通(Qualcomm)。業界預測，新 iPhone 將會採用高通的 X55 5G MODEM，但是根據外媒報導，蘋果似乎對於高通提出的整體解決方案不甚滿意，有意自主設計 5G 天線，為新 iPhone 在 5G 上的效能投下了另一個變數。

《Fast Company》日前報導，他們引述一位熟悉蘋果內部計畫的消息人士說法指出，蘋果對於要採用高通 QTM 525 5G mmWave(毫米波)天線模組的設計感到猶豫不決，因為他們不符合蘋果對於新款手機的時尚工業設計原則。因此，蘋果打算仍舊在新 iPhone 中採用高通的 X55 5G Modem(或稱基帶、基頻晶片)，但是天線模組屬意自行設計。不過為了確保能即時推出新機，蘋果也保留了採用高通 5G 晶片加上 5G 天線模組的替代方案，只是採用此方案的新 iPhone 預計機身會厚一點。

講到 iPhone 的天線設計，不得不提到 2010 年 6 月發表的 iPhone 4。這一款 iPhone 因為改變了 iPhone 3G/3GS 的圓潤設計，改用不鏽鋼邊框，且造型更為方正，被譽為經典中的經典。然而，雖然市場表現佳，機身造型也已被載入史冊，但是天線設計上的問題也爆發出所謂「死亡之握」的事件，以特殊方式持握手機會導致蜂窩網路訊號中斷，也是 iPhone 發展史上不可迴避的一次黑歷史。

而若要有良好的 5G 性能，不僅取決於 5G Modem 晶片，也跟 5G 天線設計有關。根據《Fast Company》報導，蘋果將會採用 phased array 的天線設計，由兩部分組成來共同形成一束無線訊號。在天線跟基帶模組由不同公司所設計的基礎上，很可能會存在額外的不確定性，提升了原本的設計難度水準。

報導指出，蘋果有意自主設計 5G 天線，除了包含對於高通的解決方案不夠滿意的因素外，也包含蘋果想要降低對高通倚賴的緣故。除了 5G 天線之外，先前早有傳聞指出蘋果也有自意自主開發 5G Modem 晶片，只是導入的時間預計要等到 2022 年。在此之前，蘋果仍是必須採用高通的 5G 晶片。

而今年的新 iPhone 由於新冠肺炎(NCP)疫情的緣故，供應鏈復工緩慢再加上防疫措施，據傳已經拖累到蘋果預定在春季發表的 iPhone SE 2(或稱iPhone 9)的備貨速度。不僅如此，也連帶拖累到秋季才要發表的 iPhone 12(暫定名稱)。在疫情尚未露出降溫的曙光前，考驗著蘋果調配供應鏈的應變速度。

(中時電子報)