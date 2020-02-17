大同元月合併營收雖衰退 今日股價卻上漲 11:002020/02/17 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大同元月合併營收雖比去年同期衰退近18％，但大同百分之百轉投資尚志資產上週四董事會決議去年配發現金股利148.87元，合計配發7.77億餘元，可挹注大同今年上半年獲利，加上大同今年全面改選董事，具有董事改選題材，大同今日股價下跌0.10元而以21.75元開出，隨後承接買盤踴躍，推升股價逆勢上漲。 大同元月合併營收25.15億元，年減17.87％。大同表示，去年元月綠能及華映等轉投資公司還有少許營收併入大同，今年完成沒有，加上今年春節提前，營業天數減少，營收難免受到影響。 (工商 ) #大同 #元月 #合併營收 #轉投資 #日股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 崇越科技1月合併營收27.95億元 創歷史同期新高 10:332020/02/13 財經 台灣百和 元月EPS 0.29元 04:102020/02/14 證券．權證 春節連假工作日短 東陽1月營收衰退18％ 11:102020/02/14 財經 《業績-百貨》特力1月營收年減18.9％ 17:392020/02/14 財經 特力1月營收大衰18.9％ 21:242020/02/14 財經 中鋼1月份合併營收為241.03、年減33％ 15:342020/02/15 財經 《業績-半導體》虹揚-KY元月營收年減2成免驚，今年會更好 15:572020/02/15 財經 接單報捷 轉投資添利 太極中美晶 營運旺 04:092020/02/16 產業特刊 《業績-半導體》順德去年每股稅前盈餘3.82元，首季營收逐月增 08:522020/02/17 財經 《其他電子》貿聯-KY現金收購星廠，拓東南亞生產基地及工業醫療業務 09:262020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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