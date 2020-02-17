大同元月合併營收雖比去年同期衰退近18％，但大同百分之百轉投資尚志資產上週四董事會決議去年配發現金股利148.87元，合計配發7.77億餘元，可挹注大同今年上半年獲利，加上大同今年全面改選董事，具有董事改選題材，大同今日股價下跌0.10元而以21.75元開出，隨後承接買盤踴躍，推升股價逆勢上漲。

大同元月合併營收25.15億元，年減17.87％。大同表示，去年元月綠能及華映等轉投資公司還有少許營收併入大同，今年完成沒有，加上今年春節提前，營業天數減少，營收難免受到影響。

(工商 )