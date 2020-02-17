太極能源（4934）19日將秀次世代半導體先進技術，攜手中山科學研究院佈局關鍵碳化矽技術並發布相關專利授權開發。在利多消息激勵之下，太極早盤股價大漲，一舉攻上漲停價18.75元。

碳化矽晶圓具備高功率、耐高壓、耐高溫等特性，隨著毫米波通訊及5G相關產業起飛，受到世界各國政府與產業界的廣泛關注和高度重視。碳化矽產品具備高度進入障礙以及難度，整體生產技術以及市場正逐漸邁向成熟高峰期。太極將與國家中山科學研究院合作，佈局關鍵碳化矽技術並發布相關專利授權開發。

(工商 )