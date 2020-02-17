新冠肺炎疫情影響民眾上門看車意願，納智捷汽車祭出車艙健康對策行銷訴求，端出獨家PM2.5空氣濾網配備，納智捷並上市廂式休旅車M7智能影音八人座車款，以90萬元有找的超值價搶客。

儘管正處農曆年後台灣車市傳統淡季，近期又因新冠肺炎疫情，車商店頭來客估計較往年同期大減三成，但車商沒有延緩既定的新車上市計畫，包括馬自達CX-9、Mazda2、豐田Alphard、寶馬（BMW）3系列Touring旅行車、納智捷M7等新年式改款車，如期推出，史可達（Skoda）更將20日上市的全新跨界小休旅Scala的發表會，改以線上直播的方式舉行。

另一方面，為營造讓消費者安心上門賞車的環境，各車商要求第一線展間與服務廠每天定時施行酒精消毒外，並先後推出包含到府賞車、試乘、取送保修等服務，納智捷汽車更提供進廠維修送全車臭氧殺菌，預約賞車贈洗手乳等服務，維繫「抗疫」期間營運。

納智捷更把握疫情期間消費者最關心的健康議題，將國產新車配備PM2.5空調濾網的優勢凸顯，為新發表M7「智能影音八人座」車款造勢宣傳。

納智捷指出，M7智能影音八人座車款除了是國產唯一百萬元以下大型八人座LMPV，更全面升級「安全影音功能」，全車系更配置PM2.5空調濾網，可有效過濾空氣中94％對人體有害的懸浮微粒。

納智捷表示，2020年式M7智能影音八人座定價94.5萬元，扣除搭配舊換新5萬元補助後，不到90萬元即可入手，頂級旗艦七人座車款定價113.9萬元，2月底前購車還另享購車金2萬元、紅利金2萬元，還可再升級專屬套件等優惠。

(工商 )