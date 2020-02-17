人民幣兌美元在岸價17日開盤走升，截至上午10點35分，報6.9771元，較上個交易日（14日）下午4點半收報6.9795元小漲24個基點，漲幅0.03％。離岸價也跟進在岸價走勢，報6.9776元，上漲153個基點，漲幅0.22％，亦回升至6.97元附近。

人民幣兌美元中間價17日報6.9795元，較上個交易日6.9843元上漲48個基點，漲幅0.07％，終止連二跌。

(工商 )