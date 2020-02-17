人民幣在岸、離岸走升 重回6.97元價位 10:592020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價17日開盤走升，截至上午10點35分，報6.9771元，較上個交易日（14日）下午4點半收報6.9795元小漲24個基點，漲幅0.03％。離岸價也跟進在岸價走勢，報6.9776元，上漲153個基點，漲幅0.22％，亦回升至6.97元附近。 人民幣兌美元中間價17日報6.9795元，較上個交易日6.9843元上漲48個基點，漲幅0.07％，終止連二跌。 (工商 ) #基點 #漲幅 #在岸價 #上個 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價貶值67基點 10:322020/02/13 財經 《盤後解析》大型股無力，台股量縮收漲0.14％ 14:492020/02/13 財經 在岸人民幣收升10點 18:222020/02/14 財經 人幣兌台幣匯價 創近10年新低 04:092020/02/15 焦點新聞 台股挑戰萬二 達人看好長線 04:092020/02/16 產業特刊 恐慌高峰已過 人幣狹幅波動 04:102020/02/17 焦點新聞 大盤震盪持續 科技股仍是主流 04:102020/02/17 焦點新聞 雙關鍵助攻 興櫃股陸續回彈 04:102020/02/17 證券．權證 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 大陸1月一線城市新建商品住宅售價年增率漲3.8％ 二三線則漲幅回落 10:332020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 爆氣！殺出小三… 台積電7奈米肥單竟被偷吃 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 疫情衝擊陸房地產銷售 恒大75折甩賣房屋 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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