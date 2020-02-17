中和羊毛（1439）17日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事；結果，漢來集團所提出董事名單，包括侯西峰女兒，學詠股份代表侯嘉麒、祖晟國際黃銘祐及陳建廷、原仲股份許昌。以及獨立董事前華南金控董事長劉燈城、前總統府資政田弘茂、調鼎法律工場主持律師劉介民等共四董三獨董，全數當選。中和羊毛正式改朝換代，由國揚漢來集團全面掌控。

漢來集團是在2019年12月，透過旗下漢神資產，投資16.23億元入股中和羊毛。

據了解，新的董事會將在17日下午召開，侯嘉麒可望擔任董事長。

(工商 )