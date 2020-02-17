中和羊毛臨時股東會 漢來集團提名4董及3獨董當選 10:592020/02/17 工商 袁延壽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中和羊毛（1439）17日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事；結果，漢來集團所提出董事名單，包括侯西峰女兒，學詠股份代表侯嘉麒、祖晟國際黃銘祐及陳建廷、原仲股份許昌。以及獨立董事前華南金控董事長劉燈城、前總統府資政田弘茂、調鼎法律工場主持律師劉介民等共四董三獨董，全數當選。中和羊毛正式改朝換代，由國揚漢來集團全面掌控。 漢來集團是在2019年12月，透過旗下漢神資產，投資16.23億元入股中和羊毛。 據了解，新的董事會將在17日下午召開，侯嘉麒可望擔任董事長。 (工商 ) #中和羊毛 #漢來 #獨董 #當選 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 為《想見你》發聲 孫盛希曝低潮內心 04:102020/02/13 娛樂新聞 吳宗憲被罵卒仔詭笑：你要付出代價 館長這樣回嗆！ 21:352020/02/13 娛樂 不給去酒店、卡拉OK上班！「甜蜜41天」老婆跑了 人夫苦等2年淚離婚 14:022020/02/14 社會 南台灣學者召開2020兩岸關係新形勢論壇 提出兩岸需要92共識新框架 19:062020/02/14 政治 新冠肺炎不止 漢莎航空3／28前停飛中國 22:202020/02/14 國際 習慣情人節一人過 許光漢不孤單 04:102020/02/15 娛樂新聞 郭富城為《麥路人》改頭換面 無條件求演 04:102020/02/15 娛樂新聞 《紡纖股》中和17日臨股會改朝換代，漢神資產將正式入主 12:162020/02/15 財經 中和羊毛17日臨時股東會 侯西峰女兒侯嘉騏可望任董座 23:522020/02/16 財經 文曄擬私募1.7億股 市場關注 04:102020/02/17 證券．權證 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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