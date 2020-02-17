10年前古姓男子因毒品案到屏東看守所接受強制勒戒，他因氣喘病發作腦部缺氧成為植物人，2014年死亡，他的父親提告請求國家賠償，一審判免賠，二審改判賠409萬元，更一審判204萬元，更二審認定看守所沒有疏失逆轉改判免賠，最高法院駁回上訴定讞。

古男父親指控，2010年4月15日古男進入屏東看守所勒戒，隔月深夜他因氣喘病發作，看守所管理員雖曾給予氣管擴張劑治療，但他第2次按報告燈時，管理員卻未給予氣管擴張劑治療，之後他因腦部嚴重缺氧，向同房人犯求救後，管理員才將他抬出。

古父表示，看守所管理員將古男抬到中央台後，竟又無視他已陷入緊急狀態，仍耗時為其換衣、上腳鐐，未進行任何急救措施，因此延誤送醫，致其昏迷不醒而呈植物人狀態，201412月25日死亡，看守所應賠償500萬元。

刑事部分，古男父親指控張姓管理員等3人執行勤務有過失，向屏東地檢提起業務過失重傷害告訴，經檢察官為不起訴處分後，高雄高分檢駁回再議確定。

民事部分，一審判決免賠，高雄高分院改認定看守所有重大過失，判賠409萬3419元，高雄高分院更一審認為，古男患有氣喘及糖尿病須負一半責任，改判賠204萬6710元，更二審認為古男缺氧性腦病變與看守所管理沒有因果關係判免賠，最高法院駁回上訴確定。

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(中時 )