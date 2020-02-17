新冠肺炎肆虐，防疫物資瘋搶，在眾人抵擋災禍之際，選秀節目《以團之名》出身的新星黃智博竟行「口罩詐騙」不法取財140萬，遭警方逮捕，事發後他身分被揭露，也遭公司解約，昨黃智博親姊在微博po文道歉並解釋前因後果，悲慘身世因此曝光。

21歲偶像黃智博發災難財，假賣口罩真詐騙，得手破百萬元，本月13日遭警方逮捕，目前刑事拘留中，而他的親姊姊昨(2/16)用黃智博微博帳號發文，解釋來龍去脈，表示家裡收入薄弱，父母艱難務農供姊弟倆上學，然爸爸突然因心臟病病倒，兩人為籌醫藥費不得已輟學打工，「由於文化程度低、法律知識薄弱，也為後來的這件事埋下了伏筆」。

姊姊表示，黃智博從小懷抱星夢，因此一直邊打工邊學習唱歌跳舞，好不容易成了練習生，訓練過程花費也不少，但姊姊心甘情願努力供給他，黃智博也知家裡辛苦，所以有時間就去兼差，貼補家用，背後心酸罕為人知。

而今年春節，黃智博返家發現父親身體變差，之前醫生已建議要做第二次手術，但爸爸當時決定把錢省給兒子追夢，姐姐表示：「這時不知道在什麼人的煽動下動了這個念頭，在家人都不知情的情況下做出了令人痛心的違法行為」，她代替弟弟向社會大眾道歉，「由於智博的前車之鑑以此請大家遵紀守法，多學習法律知識，不要像我弟那樣無知」，也奉勸很多家境平凡但想實現追星夢的孩子們，務必小心，「這條路並不是你們所看到的那樣光鮮亮麗」。也懇請外界能不要行言語及人身攻擊，「現在家人為此事也非常傷心難過，操碎了心」，唯一盼望的，就是盡量保護家人。

(中時電子報)