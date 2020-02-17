新冠肺炎衝擊大陸智慧型手機需求，美系外資認為穩懋(3105)營運缺乏向上動能，因而將評等下調至「中立」，目標價降至285元，受此影響，穩懋今天盤中股價走弱。

穩懋法說會後，上週多家外資最新報告多給予正面肯定，日系、美系及歐系外資分別給予「買進」、「建議加碼」、「優於大盤表現」評等，目標價分別為「370元」、「348元」、「395元」；不過亦有亞系外資及港系外資看法較為保守，其中亞系外資將評等由「買進」下調至「劣於大盤表現」下，目標價亦從388元下調至320元，而今天再有美系外資跟進調降穩懋評等。

美系外資在最新報告中表示，新冠肺炎疫情爆發，已導致大陸智慧型手機出現放緩跡象，預估穩懋第2季合併營收將與第1季相近，不如市場預期的季增4%到5%，而今年下半年成長亦恐受限，雖然穩懋的射頻前端(RFFE)業務仍有成長空間，除大陸功率放大器客戶的基期較高，且來自美國手機客戶營收也可能持平，調降穩懋2020年、2021年每股盈餘預估，分別達13.89元、15.9元，評等由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由345元下修至285元。

儘管大陸新冠肺炎疫情至今未止，不過穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到13%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)；穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於疫情還在持續發展中，對第2季影響理論上會比第1季大，第2季會再針對疫情影響評估說明。

(時報資訊)