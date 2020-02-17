新冠肺炎疫情未對記憶體產業造成影響，預期DRAM、Nand flash價格本季上漲的態勢不變，業者看好今年價格逐季上升可期待，記憶體模組廠被視為今年的漲價概念股，包括威剛(3260)、十銓(4967)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)等股今早盤中均全面再創今年農曆年以來股價最高，且全數回補開紅盤首日的大跳空缺口。

記憶體模組廠產品以DRAM模組以及Nand flash模組相關產品為主，報價也隨著記憶體顆粒價格波動。去年第四季Nand flash報價領先反彈，DRAM價格也自今年第一季止跌回升，預期在IoT、雲端以及5G等應用發展下，今年報價上升趨勢可期。

威剛董事長陳立白看好今年記憶體將供不應求，價格將逐季走揚，公司2月起業績也可望隨工作天數增加而逐月上揚。

新冠肺炎疫情未對記憶體產業造成影響，預期DRAM價格本季小漲的態勢不變。NAND Flash本季續漲的預期也不變。

全球市場研究機構TrendForce表示，從供給端來看，目前DRAM及NAND Flash廠商在中國的工廠，如三星西安廠、SK海力士無錫廠、等，生產上都沒有受到影響，從全球的角度來看，記憶體客戶端庫存仍然不足，即使下游客戶現階段面臨缺工/缺料的問題，但仍會維持一定採購力道。因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。

(時報資訊)