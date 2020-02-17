同欣電（6271）及勝麗（6238）14日同步召開股東臨時會，順利通過由同欣電換股合併勝麗，雙方將合組國家隊打世界盃，躋身全球前三大CIS封測廠之列。同欣電及勝麗不畏大盤走低，今（17）日同步放量走高，早盤最高分別大漲7.19％及7.8％。

同欣電今早開平走高，最高上漲7.19％至164元，早盤維持逾6.55％漲幅，成交量已較14日暴增逾1.55倍。勝麗開高後一路上攻，最高上漲7.8％至193.5元，創10月波段新高，成交量已較14日爆增逾1.4倍。

同欣電將以每1股勝麗普通股換發1.244股同欣電普通股，取得勝麗100％股權、納為子公司，完成後勝麗將下櫃，換股基準日暫訂6月30日。同欣電亦將核定資本總額自30億元提升至40億元，並將董事席次自7～9席增加至9～11席。

同欣電總經理呂紹萍會後表示，同欣電強項在CIS後段封測的晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW），勝麗強項在於組裝及成品測試（FT），雙方換股併購是為了強強聯手，組成國家隊打世界盃，將躋身CIS封測全球前3強，未來續朝成為全球龍頭目標邁進。

同欣電2020年1月自結合併營收6.31億元，月減7.49％、年增6.51％，雖為近5月低點，仍創近4年同期高點。其中，影像產品年增42.61％，高頻無線通訊（RF）模組年增達1.01倍，混合積體電路模組年增3.13％，僅陶瓷基板年減24.52％。

至於勝麗2020年1月自結合併營收2.02億元，月減11.57％、年減5.88％，為近4月低點，主因部分產線適逢春節停工，以及新冠肺炎疫情蔓延，因客戶尚未復工而延後出貨所致。不過，營收仍持穩2億元以上高檔，車用貢獻及出貨量占比仍逾7成。

展望今年營運，呂紹萍表示，CMOS影像感測器今年需求強勁，新冠肺炎疫情並未影響晶圓進貨進度，公司營運目前未受影響。雖然陶瓷基板受疫情影響展望不明，但影像感測器、混合積體電路及RF模組成長均看俏，今年營收可望有不錯成長。

針對與國巨集團的合作進展，呂紹萍表示，董事長陳泰銘希望能共用國巨資源及系統、聯合與供應商議價，或引薦同欣電原先無法接觸的國巨客戶、引進外部策略性夥伴，進一步拓展業務空間，目前均持續進行中，此次增加董事席次，也是為因應未來業務拓展需求。

投顧法人認為，同欣電過去擴產策略相對保守，在導入國巨元素後，營運及擴產積極度將顯著提升，更有機會掌握此波CIS產業擴張潮。今年CIS仍是主要成長動能，RW產能因應客戶需求而逐季擴產，月產能預計至第三季末可望較去年底倍增。

投顧法人看好同欣電今年成長顯著增溫，雖然目前股價稍高，但隨著擴產效益顯現，明年成長動能可望更佳，股價後市不看淡，維持「買進」評等、目標價180元。而勝麗14日收盤價179.5元，換股比例相當於190元、仍折價5.8％，建議「買進」、目標價224元。

(時報資訊)