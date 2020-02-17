裕隆集團旗下嘉裕（1417）現金減資新股票今日上市買賣交易，早盤股價漲逾3個百分點！嘉裕現金減資退還股款發放日訂於109年2月19日，預計每股退還股東2.9877元。

嘉裕去年以來積極減資瘦身，先前第一波減資已經完成，公司股本從原本38億元降到27億元，第二波再現金減資8.09億元，每股退還股東2.9877元，股本再降到18.9億元。

嘉裕無錫湖嘉服裝有限公司及凱納爾國際貿易(上海)有限公司，配合所在地市政府新型冠狀病毒防疫工作，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

嘉裕表示，公司也啟動3項因應措施：(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。

(時報資訊)