之前因為拍攝茄子蛋MV《浪子回頭》，而打開知名度的男星黃冠智，最近在BL短片《迷你鳥》中，在泳池搭訕飾演游泳國手的Adam冠宇，兩人更有段淋浴激情戲，挑戰從影最大尺度。黃冠智接受媒體專訪時，透露自己曾在泳池淋浴間被男同志搭訕，對方不但自稱是直男，全裸在他面前摸下體，還很隱諱地問他：「要不要試試看？」令人哭笑不得。

據《ETtoday》報導，男星黃冠智過去常被誤認為男同志，最近他為了拍《迷你鳥》短片，積極鍛鍊身材，還練出練出「冰塊盒腹肌」。而一同演出的Adam冠宇，之前因拍攝過男體寫真、演過同志電影《紅樓夢》，加上也有健壯身材，IG粉絲清一色是以「男粉絲」為主。

身材健美的兩人，有被搭訕過的經驗嗎？Adam冠宇說，之前在健身房運動，偶爾會遇到粉絲跟他打招呼，但他說粉絲們都很克制，沒有遇過太瘋狂的搭訕。而黃冠智則透露，他在大一時，某次在游泳時，遇到一個男的一直看他，他因為沒戴隱形眼鏡看不清楚，也回看回去。結果游完到淋浴間沖澡時，一轉身看到對方全裸看著他；洗完澡後，對方更摸著下體問他：「是圈內人嗎？」，黃否認，對方還回：「我原本也不是，試過之後還不錯，要試試看嗎？」

黃冠智與Adam冠宇，兩人在BL短片《迷你鳥》中有激情演出。（圖／翻攝臉書）

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(中時電子報)