警方查獲E牌不良醫療器材皮膚植入劑、V牌不良醫療器材皮膚植入劑、N牌肉毒桿菌(禁藥)等，高價醫美禁藥及不良醫療器材。（陳世宗攝）

警方呼籲，民眾使用醫美相關療程前，應充分了解相關使用產品資訊，以免施打到醫美偽禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。（陳世宗攝）

45歲的鐘姓男子，從香港違法輸入引進未經衛福部核准許可進口醫療器材及醫美藥物販售牟利，警方獲報日前北上在台北市士林區逮捕鐘嫌及上手朱男，並取出不良醫療器材皮膚植入劑、N牌肉毒桿菌(禁藥)等，全案依違反藥事法解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方調查，鐘嫌透過管道由香港違法輸入引進，未經衛福部核准許可進口醫療器材及醫美藥物販售牟利；鐘嫌違法販售不良醫療器材、醫美偽禁藥犯行態樣係屬重大經濟案件並殘害民眾身心健康甚鉅，嚴重危害社會經濟利益；刑事局中打第二隊報請台灣橋頭地方檢察署（張股）檢察官彭斐虹指揮偵辦。

中打與新北市政府警察局海山分局、台北市政府警察局中山分局、高雄市政府警察局苓雅分局及保安警察第二總隊刑事警察大隊(偵一隊)等單位共組專案小組深入追查積極偵辦。歷經數個月偵查蒐證，掌握鐘嫌位於台北市、新北市、台南市及高雄市等住居所位置，並發現鐘嫌利用開設的水產店，作為違法交易高價醫美禁藥及不良醫療器材藏放處所。

警方指出，警方日前持搜索票及拘票會同台北市政府衛生局稽查人員，在鐘嫌位於台北市士林區所開設的高級水產店，當場將鐘嫌及上手朱嫌等2人拘提逮捕到案；經實施搜索當場查獲E牌不良醫療器材皮膚植入劑、V牌不良醫療器材皮膚植入劑、N牌肉毒桿菌(禁藥)等高價醫美禁藥及不良醫療器材，經估算總市值達新臺幣1883萬元。

警方呼籲，愛美是人的天性，近年來台灣微整形盛行，眾多醫美診所如雨後春筍般不斷成立，導致醫美產業削價競爭；民眾使用醫美相關療程前，應充分了解相關使用產品資訊，檢視是否有經衛福部許可證明之「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，以免施打到醫美偽禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。

(中時 )