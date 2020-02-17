台灣新冠肺炎出現死亡病例，全國人心惶惶，澎湖防疫新策略「安內攘外，海空聯防」，縣長賴峰偉宣示全民防疫嚴陣以待，警力、醫護總動員全面投入即將開學的新挑戰。

澎湖縣政府防疫會議強調，當下重點任務展開海空連防疫情入境，務必落實滴水不漏玲缺口。

縣府指出，澎湖海域時有大陸漁船越界捕魚及海上交易，為防範兩岸漁民海上接觸引發疫情趁隙入侵，海巡署加派2000噸級偉星艦、1000噸級巡護七號全天候「一艇巡邏、一艇待命」，同時協調空中勤務總隊直昇機擴大偵尋範圍，海空共同監控全海域。

健全防疫機制，縣府動用第二預備金150萬在澎湖機場、馬公港各裝設1部紅外線體溫監測儀，監測所有入境澎湖的旅客體溫。

連日赫見部分旅客拒絕體溫監測釀生糾紛，縣長賴峰偉震怒，立刻派遣警力進駐支援機場及港口的體溫檢測勤務，即日起民眾若拒絕、規避、妨礙檢查，將依傳染病防治法處以3000至1萬5千元罰鍰。

防疫會議也特別關切即將開學的相關配套措施，礙於學生人數眾多、校護人力不足等窘境，每日上放學最基本的量體溫工作就傷透腦筋，縣府刻正研議屆時不排除派遣各鄉市衛生醫療院所投入學校防疫工作。

縣府指出，澎湖通報9例疑似案例經檢驗都是陰性，目前內政部通報居家檢疫列管32人、縣府自行發現者9人，全縣僅41人。

縣府要求加強訪視居家檢疫對象，不服勸導擅離住所，將處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時 )