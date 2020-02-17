武漢雷神山醫院近期完工後，為當地醫療資源緊張帶來一定程度緩解，但昨天大陸官媒專訪雷神山醫院院長王行環的一句「疫情拐點已經來到」，在大陸最大社群平臺微博引起熱烈討論，但下半句卻不見了，陸官媒今天就此也還原了這段話的完整說法。

據陸媒《環時》今17日報導，大陸央視16日專訪武漢大學中南醫院院長、雷神山醫院院長王行環，有鑑於部分媒體援引王院長裡的話稱：「真正的疫情拐點已經來到」。但明顯這句話沒有說話，因為王行環整段原話是這樣的：

「我觀察到的近五天以來，我們自己幾個點，我看到的數字，是在消耗存量的過程中。這個資料跟能力有關，可能外界看著數字在增長，但我認為目前是在消耗存量，所以我是很有信心的。發熱的數量在下降，它是有坡度的穩穩的在降，沒有反彈過。我認為疫情拐點已經到來，只是，還有很多的存量」。

報導也稱，「只強調前半句可能讓人放鬆警惕，可能會轉載到其它媒體造成較大的過度解讀和傳播效應，一堆看不到原影片的人可能會因此出門，尤其是很多不怎麼上網的老人。

(中時電子報)