新冠肺炎疫情持續升高，慈濟基金會及旺旺水神公司日前捐贈口罩4千個及能抗病毒的「水神」次氯酸水生成器給移民署台北服務站，希望讓移民署同仁能夠安心沒有後顧之憂。

台北市服務站是移民署全國最大的服務站，同仁120人、通譯也有60人，申辦民眾最多曾1天內湧進1千5百位民眾。近1週內警方也在服務站查獲2名居家檢疫的民眾洽辦申請案件，後來通知警方帶離，讓同仁的防護裝備及消毒工作更顯重要。

旺旺集團董事長蔡衍明在疫情擴大的第一時間，捐贈台北市服務站水神生成機1台，該機器生成的微酸性次氯酸水可有效對抗環境中的細菌病毒，新型冠狀病毒是全體國人火燒眉睫的難關，該公司回饋社會當仁不讓，期盼國人免遭受疫情危害與恐懼。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，感謝慈濟基金會及旺旺水神公司捐贈口罩及次氯酸水生成器，讓第一線工作人員為民服務無後顧之憂，同時也提供洽公市民安全安心的環境，期盼大家共同對抗疫情守護台灣。

(中時 )