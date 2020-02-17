慈濟基金會捐贈移民署4千個口罩，移民署主任秘書林興春（前排右三）從慈濟志工洪天銘（前排左三）手中接過，防疫送大愛，齊心抗病毒。（移民署提供／李文正台北傳真）

新冠肺炎疫情持續升高，移民署台北市服務站因受理外國人、大陸以及港澳地區人民居、停留、定居以及入出國紀錄申請，導致每天口罩需求量以及消毒用品消耗量非常大。旺旺水神公司、慈濟基金會分別捐出「水神」次氯酸水生成器、口罩藉以落實防疫。

台北市服務站是移民署全國最大的服務站，同仁120人、志工通譯也有60人，申辦民眾最多曾1日服務1500未眠中，為了讓民眾進入服務站能手消毒，加上近期查獲2位居家檢疫的民眾還到服務站洽辦案件，所幸立即通知防疫人員將人帶離，更顯防護裝備以及消毒工作的重要。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴在疫情擴大前一刻，捐贈台北市服務站水神生成機、機場服務站4台。生成機產生的微酸性次氯酸水可有效對抗環境中的細菌病毒，高雅鈴表示，公司一向秉持著以「人」為出發點為人服務，尤其新冠肺炎是全體國人火燒眉睫的難關，公司回饋社會當仁不讓，期盼國人免遭受疫情之危害與恐懼。

慈濟基金會在疫情發生後即募集口罩，近期陸續到位，在內政部長徐國勇的促成之下，捐贈移民署國境大隊及臺北市服務站各2000個口罩，由移民署主任秘書林興春代表接受。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，非常感謝慈濟基金會及旺旺水神公司捐贈口罩及次氯酸水生成器，讓第一線工作人員為民服務無後顧之憂，同時也提供洽公市民安全安心的環境，期盼大家共同對抗疫情守護台灣。

(中時 )