歐盟對中國鋁型材反傾銷調查 11:252020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟委員會表示，已對中國是否傾銷鋁型材展開調查。這類產品廣泛用於歐盟運輸、營建和電子行業。 綜合外媒報導，歐盟官方公告表示，歐盟正在處理代表7家生產商的產業團體歐洲鋁業（European Aluminium）1月份提出的申訴。申訴內容提供的證據顯示，受到調查的進口產品數量和價格帶來負面的影響。歐洲鋁業對此舉表示歡迎，呼籲緊急課徵反傾銷稅。 聲明又稱，來自中國的鋁型材已遭美國、加拿大、澳洲和越南課徵反傾銷稅。 (工商 ) #歐盟 #中國 #型材 #調查 #歐洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 MSCI中國指數新增中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡等6檔 10:332020/02/13 財經 《大陸股市》MSCI陸股權重獲調升，A股新增3檔成分股 11:082020/02/13 財經 MSCI調成分股 京滬高鐵火速納入 04:092020/02/14 焦點新聞 Gucci母企 關陸一半門市 04:092020/02/14 全球財經 挑戰美海上霸權 陸俄艦隊頻活動 04:092020/02/15 焦點新聞 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 蕭乾祥專欄－疫情干擾、區間震盪 逢低擇強切入 04:092020/02/15 財經要聞 陸崛起成權力中樞 東協疑懼 01:192020/02/16 兩岸要聞 科技戰再起 美擬禁GE客機引擎銷陸 04:102020/02/17 財經要聞 5匪砸車傷人劫現金 7嫌就逮 04:102020/02/17 社會新聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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