歐盟委員會表示，已對中國是否傾銷鋁型材展開調查。這類產品廣泛用於歐盟運輸、營建和電子行業。

綜合外媒報導，歐盟官方公告表示，歐盟正在處理代表7家生產商的產業團體歐洲鋁業（European Aluminium）1月份提出的申訴。申訴內容提供的證據顯示，受到調查的進口產品數量和價格帶來負面的影響。歐洲鋁業對此舉表示歡迎，呼籲緊急課徵反傾銷稅。

聲明又稱，來自中國的鋁型材已遭美國、加拿大、澳洲和越南課徵反傾銷稅。

(工商 )