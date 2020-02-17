大陸證監會官網顯示，位於天津的城市商業銀行-渤海銀行，已於上周四（13日）遞交境外上市審批，申請赴港上市；證監會在14日已接收申請。

上海證券報援引渤海銀行內部人士表示，籌備在港上市、增資擴股，都是該行早在計劃之中的，2019年開始正式籌備，作為上市銀行更有利於開展業務。

報導指出，大陸目前有三家未上市股份銀行，除渤海銀行外，其餘兩家分別為廣發銀行、恒豐銀行。在籌備上市的過程中，渤海銀行2019年完成第三次增資擴股，註冊資本從人民幣（下同）85億元變更為144.5億元。

目前，渤海銀行共有12家股東，前三大股東分別為天津泰達投資控股、渣打香港及中海集團投資，持股比例分別為25％、19.99％、13.67％。

外電2019年底就曾報導，渤海銀行擬2020年下半年赴港上市，集資20億美元，並選定農銀國際、建銀國際、中信里昂證券和海通國際為安排行。

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