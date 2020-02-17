東元電機因工作天數減少，元月合併營收比去年同期小幅衰退4.3％。2月因大陸無錫及南昌兩地大小馬達廠延後復工，工作天數減少，2月難逃比去年減少的局面，但全年追求兩位數成長目標不變。

東元1月合併營收37.99億元，與去年12月相比衰退13.06％，較去年同期相比減少4.30％。

東元主管表示，東元大陸無錫及南昌兩地大小馬達工廠先後於10、11日復工，以雇用當地員工為主，復工率從八成至九成多不等，大陸廠三分之二是大陸大小馬達內需市場，大陸廠延後都比原定時間晚，工作天數減少，多少會影響2月合併營收，第一季合併營收受影響程度約一成，全年營運仍會追求兩位數成長。

寶佳集團旗下寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三家公司持續增加對東元持股，東元上週公告寶佳集團三家公司對東元持股比重增加至15.49％而為東元單一最大股東。東元雖要明（2021）年中股東會才會全面改選董事，但有市場派覬覦經營權題材，使得東元今（17）日股價逆勢上漲0.10元而以27.80元開出，目前呈現上漲走勢。

(工商 )