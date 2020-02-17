中國人民銀行17日公告稱，為對沖逆回購（附賣回）到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，17日開展人民幣（下同）2千億元的中期借貸便利（MLF）操作和1千億元7天期逆回購操作。

澎湃新聞報導，由於17日公開市場有1兆元逆回購到期，人行透過MLF部分對沖到期流動性，總計回籠資金7千億元。

另值得注意的是，7天期逆回購操作中標利率與前期持平，1年期中期借貸便利中標利率則較先前的3.25％下調10個基點，降至3.15％。

這是繼春節後首個交易日（2月3日）人行分別下調7天和14天逆回購利率10個基點後，再度調整公開市場利率。

市場普遍認為，在逆回購利率調整後，MLF政策利率和即將在2月20日出爐的LPR利率也將同步下調。1月1年期和5年期以上LPR利率均保持不變。

市場人士稱，人行這次和1月份一樣，也是在未有MLF到期的情況下投放MLF，下一期MLF到期日是4月中旬。主要考量是現在流動性壓力不大，通過投放長期資金部分對沖到期的逆回購。

報導稱，本周（2月17日到21日）人行公開市場有1.22兆元逆回購到期，除在2月17日到期的1兆元外，2月18日還有有2,200億元逆回購到期，市場普遍認為，繼上周淨回籠2,800億後，本周也將延續公開市場淨回籠。

(工商 )