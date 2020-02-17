新冠肺炎疫情將削弱今年大陸房地產銷售狀況。國際信評機構穆迪指出，受銷售均價漲幅從2018年的12.2％降至去年的8.7％影響，去年大陸全國房地產合約銷售額年增速從2018年的14.7％放緩至10.3％；銷量年增速也從2018年的2.2％放緩至1.5％。受到疫情、三四線城市需求減弱以及去年合約銷售額的高基數影響，預計今年大陸全國房地產銷售額將小幅下降。

據《21世紀經濟報導》指出，中國恒大一份內部文件也於16日開始在網路上瘋傳，該內部文件為《關於全國各樓盤特大優惠通知》，通知顯示，2月18日至2月29日期間，恒大在大陸全國在售樓盤住宅（含公寓及辦公大樓），可享75折優惠；3月1日到3月31日期間，全國所有在售住宅（含公寓、辦公大樓）享78折優惠。除此之外，還有各類付款方式優惠，消息一出，即引發市場熱議，此次疫情對房企的影響可見一斑。

另外值得注意的是，穆迪數據顯示，恒大、萬達、融創、佳兆業等27家大陸房地產開發商在今年1月發行了境外債券，當月總發行額激增至165億（美元，下同），高於去年58億元的月均標準，這個規模也超過了去年1月分111億元的歷史月度高峰。另外還有世茂、融創、新城控股3家開發商透過股票配售共籌資136億人民幣。

(旺報 )