身為在台擁有超過 2100 萬用戶的即時通訊平台 LINE，其平台穩定性牽動全台廣大民眾的日常與工作溝通，社會責任更是不言可喻。為了擴大社會參與，LINE在2018年會宣布成立「國家災害防救科技中心」官方帳號，在其中可以依照所在地區，訂閱指定地區的防災與災情資訊，不管是降雨量、地震、風災、低溫特報、強風、大雨特報等訊息，通通不漏接。

為擴大在台參與，LINE在2018年會宣布成立「國家災害防救科技中心」官方帳號，用途多元。(黃慧雯製)

如何加入「國家災害防救科技中心」LINE 官方帳號

一、在官方帳號頁面搜尋ncdr，就可加入「國家災害防救科技中心」官方帳號

二、透過「功能選單→訂閱示警」路徑，便可訂閱全台各縣市關於「氣象、水文、交通、民生」的各類示警訊息以及災情資訊。

三、各類示警訊息通通有

透過「國家災害防救科技中心」的訂閱示警頁面，可以得知四大示警訊息內容相當廣泛，如下：

(1)氣象：颱風、地震、海嘯、降雨、雷雨、低溫、強風、濃霧、高溫

(2)水文：淹水、土石流、河川高水位、水庫放流

(3)交通：道路封閉、台鐵鐵路事故、高鐵事故

(4)民生：停班停課、防空、傳染病、國際旅遊疫情、開放路邊停車、水門資訊、空氣品質、輻射災害、電力中斷、停水、疏散避難

低溫特報也在「國家災害防救科技中心」的管轄範為內，只要訂閱所在地區的低溫特報，就能夠在第一時間接收到準確的相關資訊，提早在出門前做好萬全準備，降低因為不瞭解天氣轉變而生病的機會。LINE 用戶可以把握時間，讓它成為你更好用的生活工具。

氣象局今(17)日上午發布20縣市低溫特報，指出今天到周三(2/19)各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。尤其是今白天至明上午，局部地區如：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣恐6度以下。基隆市、臺北市有持續10度或10度以下，請民眾外出時要特別留意。

(中時電子報)