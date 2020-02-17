大陸水泥業1月因農曆春節原本就為業績淡季，沒想到新冠肺炎疫情干擾，使得復工時間拖得更晚。目前大陸基建工程要求將在3月20日復工，預期最慢3月起大陸水泥市場需求將開始顯回溫，但是，觀察大陸多數地區庫容比攀升至65~70%左右的水準，市場需求雖然回溫，但水泥價格仍有下跌的壓力。

大陸春節後水泥庫容比偏高又延後開高，雖然基建需求將在3月起回溫，但運轉率恐將不會快速攀升，在庫存維持高檔水準的情形下，水泥價格有壓力，若4~5月可順利去化庫存，再加上沒有雨氣候干擾，法人預期，6月左右水泥報價可望回溫。

在成本方面，煤炭今年供應寬鬆，預期煤炭成本將會維持低檔，由於現在大陸交通運輸受阻，預期2月底將會同步復工，水泥及煤炭運輸成本不致於會大幅提高。

受到新冠肺炎疫情干擾，大陸經濟表現將受到影響，大陸政府提前下達專項債，可望帶動今年基礎建設工程需求，整體看來，西進的水泥業者台泥(1101)、亞泥(1102)今年上半年度營運雖乏善可陳，但下半年度可望好轉漸入佳境。若由股利政策方面來觀察，法人期待，今年台泥有望配發高股利達3~4元，以目前的股價來看，屬於8、9%的高殖利率概念股。亞泥去年獲利出色，法人預期，今年有機會發放每股現金股利4元左右，現金殖利率也在9%左右。

(時報資訊)