敦泰(3545)前兩年受到晶圓產能不足衝擊，加上貿易戰衝擊終端消費市場，導致敦泰至2017年開始，連續3年吃下虧損，今年隨著晶圓產能已經在去年第四季回穩，加上IDC新品加入，營運可望反轉，且也將帶動毛利率回升，今股價開高走高，一度攻上漲停板，站上30元大關。

敦泰2019年第四季營收為28.07億元，季增加9%，成長主要動能來自於IDC出貨量強勁，單季稅後淨利5100萬元，季減少30%，單季每股淨利為0.20元，已經連續兩季獲利，顯示營運已經出現回溫跡象。

敦泰累計2019年營收為91.60億元，年減8%，全年毛利率為21.76%，年增加6.06個百分點，全年稅後淨損2.06億元，相較2018年全年淨損24.88億元呈現明顯收斂，累計全年每股虧損為0.63元。

敦泰現階段營運已進入反轉階段，今年在原有產品方面，敦泰將持續深化既有手機、平板、穿戴式等市場外，也開始擴展應用至家電、工控及車用等各類市場，IDC也將會有客戶新機款導入，將帶動敦泰市佔率回升，加上Mux1:6 FHD、Dual Gate HD及高刷新率等IDC產品，都將可持續改善敦泰產品組合，帶動毛利率表現，不僅如此，敦泰正式切入NB觸控板業務，目前已經打進宏碁(2353)供應鏈，後續還持續與聯想和華為等客戶進行認證。

面對新型冠狀病毒衝擊終端市場，敦泰法說會中董事長胡正大直言，恐衝擊第一季營運表現，但他依舊看好，隨著敦泰在新品加入，且市佔率回溫下，影響幅度不至於太大，營運有機會呈現「短空長多」的格局。

(時報資訊)