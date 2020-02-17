傳統產業較未受到新冠肺炎疫情影響，在政府推動政策加持下，今年離岸風電基礎設施將加速建置，世紀鋼(9958)今年出貨也同步加速，上周外資買超1173張。今早量價俱揚，盤中漲逾2元達72元，表現優於鋼鐵股。

隨著風電事業效益持續顯現，世紀鋼2020年1月營收3.31億元，雖比去年12月高檔下滑20.9%，但年增率達232%，今年全年將持續受惠離岸風電產品投產，營收具成長力道。

受惠離岸風電效益，世紀鋼2019年12月營收衝上4.19億元，月增42.95%，年增160.01%。去年第四季營收衝高，帶動2019年全年營收達24億元，年增率約45%。

展望今年，隨著國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，全年營收挑戰比去年倍增。法人預估，今年風電事業為主要成長動能，並可望將帶動整體獲利保持去年的水準。

世紀鋼去年風電業績逐步增溫，業外則受惠2019年第三季出售桃園物流廠處分利益6.87億元挹注，單季每股淨利2.79元，並帶動2019年前三季淨利年增16倍，EPS 2.91元。2019年EPS預估將逾3元。

(時報資訊)