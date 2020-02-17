洛杉基在臉書貼出一封來自韓國瑜、張善政辦公室的捐款謝函。(擷取自洛杉基臉書)

高雄市長韓國瑜角逐總統大選失利，重回市長角色，全心投入市政工作，鮮少參與政治性活動，日趨低調。自由作家洛杉基貼出韓國瑜、張善政辦公室的捐款謝函，並表示想到韓面對綠營乘勝追殺，不得不保持低調、委屈求全，令人感慨。謝函中最後一句「期待1/11之後的台灣，從此青天白日、海闊天空」，更讓洛杉基感到特別諷刺。

韓國瑜面臨罷免危機，wecare罷韓團體在15日下午宣布，罷韓第二階段連署30萬份正式達標，越過法定門檻，到達安全區域。接下來將會持續收件，目標朝48萬份邁進，並且全力進行分類及造冊作業，上繳中選會審核，待審核通過後，會宣布罷免韓國瑜的投票時間

洛杉基在臉書貼出來自韓國瑜、張善政辦公室的捐款謝函，他回想捐款前，韓團隊士氣如虹、意氣風發；到現在面對綠營乘勝追殺，不得不保持低調、委屈求全，令人無限感慨，甚至感到有點心酸。

他提及，感謝函中最後一句「期待1/11之後的台灣，從此青天白日、海闊天空」特別感到諷刺！他認為，現在的台灣綠雲罩頂、藍綠惡鬥不止、反中仇中加劇，「再也沒有重見青天白日的希望了」！

(中時電子報)