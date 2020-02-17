美國郵輪「威士特丹號」爆出首例新冠肺炎個案，由於2月4日曾停靠高雄港，中央及地方防疫單位聯手追查，可能的接觸者共215位，包含港務公司、計程車及公車司機等，將持續健康監控，直到後天正式解除，目前都未出現異狀。至於美籍確診個案行蹤，則有待中央流行疫情指揮中心進一步追查。

高市衛生局長林立人今早表示，該郵輪停靠期間，在高雄9號碼頭進行旅客入境後，部分旅客到各景點遊玩；根據統計，港務分公司等相關工作人員，及34位計程車司機、10位大巴士公車駕駛，總計215位名單，目前中央掌控當中，中央會持續健康監測至2月18日止，19日則正式解除，目前未接獲有任何異狀。

林立人指出，這些遊客在高雄旅遊的景點，包括佛光山、高雄美術館、九號碼頭、蓮池潭及西子灣。台南奇美博物館、安平古堡、赤崁樓，以及屏東墾丁。提醒民眾在當天早上至下午到過這些景點，可以多加留意身體狀況。

至於最關鍵的確診個案行蹤，林立人表示，國際港埠檢疫工作權責在於中央，目前還是沒辦法掌握這位美國籍的確診個案，中央也很努力搜尋相關資料追蹤，只要有進一步的訊息，一定會幫助地方來配合相關的防疫作為。

(中時 )