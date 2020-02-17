蘇男拿出打火機作勢點燃。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市蘆洲區一名50多歲的蘇姓男子，多次到蘆洲養生館消費後，戀上22歲黃姓越南籍按摩女子，蘇男疑不滿黃女偷他包包，又避而不見，今(17)凌晨3時至養生館找黃女質問，監視器畫面拍下，蘇男提著裝滿汽油的兩桶水桶，一進門就朝另一名男店員狂潑，更拿出打火機作勢點燃，嚇得男店員渾身發抖退縮在牆角，接著蘇男隨後就衝進店內，拿另一桶汽油淋在黃女身上，即使黃女苦哀求，狠心的蘇男還是點火將她活活燒死，2分鐘內就燒成焦屍。

據了解，蘇男自稱是商人，但居無定所，戶籍地甚至掛在戶政事務所之下，平時打扮時髦、出手闊綽，經常到黃女店內消費，因此萌生情愫，然而黃女家住樹林，當時是以結婚方式來台，目前更還有婚約在身，但與丈夫感情狀況不明，警方也將進一步詢問黃女丈夫及同事，釐清關係。

經查，黃女外型出眾、皮膚白皙，還有一雙深邃雙眼，略施薄粉便相當美艷，生前與蘇男關係密切，蘇男除多次來店消費外，也曾到黃女住家，商討金錢債務，如今卻因感情生變，種下殺機。

(中時 )