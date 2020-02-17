濃濃年味洋溢著文心國小。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

毛毛狗和文心學童邀請大家一起參與台灣燈會。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市北屯區文心國小為迎接2020台灣燈會，集結學校的「美藝文心」、「國際文心」及「創意文心」課程團隊，進行跨領域合作，共同激發靈感，齊心創作花燈；長達6個月的製作過程，甘苦與辛勞已幻化成一顆顆跳躍的閃爍燈影，既美麗又夢幻，為文心國小寫下美好的一頁。

文心國小除創作三組花燈外，學校老師們還設計了製作鼠年春聯活動，藉由結合英文單字與各異其趣的老鼠圖案，鼓勵學童進行創作，讓濃濃的年味充滿在校園的每個角落；學校老師更利用早修時間，號召喜愛繪圖的學童進行彩繪小燈籠。

從介紹小燈籠的結構、圖案的編排設計到最後顏料的使用，學童們在老師的指導下，發揮創意，完成了一盞盞美侖美奐、各具風格的彩繪小燈籠；當懸掛於學校穿堂的小燈籠迎著風兒輕輕搖擺時，就像搖著手的小精靈，邀請大家一起來台中參與充滿藝術風味的2020台灣燈會。

文心國小校長陳怡婷說，為歡迎大家來參觀燈會，學校特別運用空拍機將製燈、繪燈及布置校園的過程製作了影片（https：／／youtu.be／gARymKE3ecI ）歡迎大家點閱觀賞。教育局楊振昇局長表示，誠摯邀請大家於23日前，一起走訪后里森林園區-花燈競賽燈區，享受這奇妙夢幻的燈火嘉年華。

(中時 )