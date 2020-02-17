新冠肺炎疫情持續延燒，大陸周邊包含日本、台灣等地都出現確診案例。對此，前綠委沈富雄分析大陸、台灣、新加坡和日本應對疫情處理方式，最後直言日本現在已經六神無主，不知該如何處理了。

沈富雄於臉書發文表示，冠狀病毒感染症（COVID-19，俗稱武漢肺炎或新冠肺炎）這個前所未見的大規模瘟疫，由於病毒習性未明、疫情樣貌不清、權威定論尚未出爐，各主要國家的應戰方式亦有不同，分述如下：

(一)中國大陸（淮海大會戰模式）：

湖北一地，尤其是武漢已經全面淪陷，過去六週的統計數字完全不可信，檢測試劑盒不夠用，醫療設備不足以照護重症病人，情況之糟猶如當年國軍的徐蚌會戰（共軍稱為淮海大會戰），不同的是，國軍從此一敗塗地，疫症則有自然生命期，中國仍將站起，但元氣頗傷，政府信用重挫。

(二)台灣（保衛大台灣模式）：

依當年抗煞模式，堅壁清野，阻毒於境外，擒毒於國境，草木皆兵寧枉勿縱，全民口罩，好像匪諜就在你的身邊，迄今數字亮麗，無懈可擊。但是所付出的社會及經濟成本似乎不成比例。

(三)新加坡（防痲疹肺炎模式）：

基於兩種考量：(1)不能封島，更不能鎖國，(2)病毒傳佈雖快，但病情不重，死亡率尤低。因此採(1)輕症任其自癒，不嚴篩，(2)重症由國家及其醫療體系全扛。採此模式的國家必須具備兩條件：(a)(重症數/全人口數)低，(b)(重症數/醫療負荷能力)低。

(四)日本（六神無主的非模式）：

這個國家最是猶豫不決，一開始，因貪圖大陸客的觀光利益而顯得漫不經心，繼而發生和歌山等地的院內感染，再加上「鑽石公主」號的束手無策，丟盡大國風範。因為幅員遼闊，如今最好的辦法，恐怕是切割出疫區，施行台灣模式，其餘聽天由命。

沈富雄表示，台灣的表現令人刮目相看。數年後如全球1/3~2/3人口都曾經被感染而帶抗體，那又是另一回事。目前最值得關注的是：新加坡是否比台灣聰明？還是自以為是，到頭來後悔莫及。

(中時電子報)