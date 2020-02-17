新竹縣府為打造樂齡宜居城市，向衛福部爭取前瞻計畫「少子化友善育兒空間計畫方案」獲核定8200萬元，自籌1億2800萬元，將耗資2.1億元新建首座「綜合社會福利館」，預計今年6月動工，完成後可提供福利服務諮詢及民眾親子育樂等多功能休閒場所。

縣長楊文科表示，新竹縣人口平均年齡39.34歲，是全國第2年輕，他積極推動老中青幼通通照顧政策，未來社會綜合福利館將「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」，打造一個優質友善環境，讓竹縣年輕人「願婚、樂生」，並減輕家長經濟負擔，能夠安心工作。

社會處表示，針對年輕父母低薪產生的托育照顧及少子化議題，日前召開社會綜合福利館基本設計審查會議，邀集托嬰中心社團法人代表、幼兒教育學者、社會工作學者、老人福利與婦女福利學者參與審查，期有效集中資源，達到福利輸送加乘效果。

新竹縣社會綜合福利館基地在竹北市衛生所後方空地，規畫為地上6層地下2層停車場，1樓社區公共托育家園，2樓托育資源中心，3樓親子夢想館，4樓社會福利服務中心，5樓為辦公與社區活動場域，6樓為大型會議室等社會福利空間，日後將分別由社會福利團體或社團法人承攬營運管理。

(中時 )