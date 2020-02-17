捷絲旅台北西門館有喜！飯店大廳網美打卡點之一的西門街道地圖：「西門．出發：台北西門町插畫鳥瞰圖」入圍2020美國傳達藝術CA大獎，為此捷絲旅台北西門館延長FUN寒假感恩回饋，即日起至3月底推出春遊補助專案，每房每晚送800元優惠折扣，下榻豪華客房最低只要2200元起，入住時出示國人身分證件（身分證、駕照、健保卡、護照等）皆可適用，只要上官方臉書團加入粉絲，皆可預訂。

捷絲旅台北西門館是設計風格強烈的「潮旅店」，又被稱為「網美飯店」，為加入「在地鄰里」元素，特別邀請長期關注台灣在地城鄉風貌的在地偏好工作室繪製西門地圖，以俯視的角度描繪熱鬧的西門町。

為詳實呈現西門町的空間特色，設計師Littlesun Girl本人耗費數個月描摩城市地景，細膩呈現每一個街廓、每一棟建築物的樣貌，讓觀看者更「直覺式」的理解西門町獨特街道氛圍。除此之外，鄰近的淡水河、觀音山、八里、陽明山等也被仔細的安排在地圖當中，縱使是第一次到訪西門町的旅人，透過這張鳥瞰圖也可輕鬆了解大台北區地理位置關係。

為讓旅行身歷其中，展現「孩子氣式」探索樂趣的氛圍，捷絲旅台北西門館推出獨家Just Tour，工作人員化身Just Sleep捷絲旅吉祥物阿J帶領出發，沿路溜達緩緩的經過80年代的Disco舞廳，拜訪刺青街裡超現代塗鴉牆、看看「萬年大樓」裡最新玩具模型，駐足紅樓藝文展演空間，逛累了，還可來杯西門町必喝的消暑聖品成都楊桃冰。

配合此次入圍國際大獎，酒店特別將「西門．出發：台北西門町插畫鳥瞰圖」作品發行限量明信片電子書，提供旅人珍藏分享，掃描QR Code立即有各大景點情報資訊，邀請大家從西門出發，安排一趟專屬與您的城市散步之旅。

捷絲旅西門館除直接推出優惠，另外並與i-Ride TAIPEI攜手，精緻客房住宿一晚每房2999起，打造季節限定獨一無二飛行專案「i-Ride TAIPEI飛越捷絲旅」，特別贈送5D體感飛行劇院門票（每張價值480），體驗自由翱翔於雲端上的無限魅力，完成旅人乘風飛翔、鳥瞰大地的夢想。i-Ride 飛行劇院以視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與位移等5D體感，帶領大家飛越台灣各大知名景點，台北101、墾丁鵝鑾鼻公園、台東伯朗大道等，更用前所未有的視角俯衝飛越玉山、穿過鹽水蜂炮、身歷其境欣賞寶島台灣美麗風光。

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