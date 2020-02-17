民進黨立委洪申翰及台灣勞工陣線今日於立法院中興大樓召開記者會表示，目前各國都在全力防堵新冠肺炎疫情，如今中方疫情仍在上升和混亂，呼籲企業不要把台籍員工叫回中國廠區復工。

洪申翰指出，目前中國對於疫情管制相當混亂，實際狀況也沒有透明公開，如果在這樣的情況下，企業不該讓員工冒險，而政府更該保護台灣員工選擇的權利。

洪申翰認為，目前應該要求：1.在中國設廠的台商，勿在疫情控制前要求台幹赴中復工；2.相關部會應盡速掌握台灣員工被迫飛到中國復工的情況；3.經濟部、勞動部等部會，應善用行政手段及法規，保護台幹的健康和選擇權。4.中國政府與在中國廠區應提供足量口罩；不應要求員工從台灣私下運渡上繳。

洪申翰說，雖然勞動部發布的防疫相關指引中，已提到台幹赴中工作，若在2級以上疫情流行地區，如非必要，應避免指派勞工前往，但並沒有更具體保障勞工不願赴中的選擇權。政府應拿出更有利的行政手段。

洪申翰指出，赴中工作的台籍員工可以分為3種類別：1.台灣企業派往中國短期出差、任務；2.台灣母公司長期派任在中國關係企業工作；3.在中國陸資公司上班。

洪申翰說，上述的類別，第1種可依民法483-1條，勞工可主張給付拒絕權。第2種勞動部、經濟部應要求台灣公司遵守規範。第3種狀況，陸委會應要求海基會提供協助。

(中時 )