新冠肺炎(NCP)疫情擴大，衝擊世界經濟，加上中國大陸工廠短期內無望正常復工，104統計，「在中國工作且有主動應徵」的轉職者，63%選擇跟中國大陸說掰掰，比武漢封城前高出13個百分點。不回中國大陸，又要去哪兒？95%返回台灣，9%流向東協。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，中國大陸許多工廠延後開工，企業用人祭出延後報到、延後面試、甚至延後招募，加上中國大陸多處封城造成心理恐慌，皆已大幅削弱求職者西進或續留意願。

武漢封城憾人心 在陸台人不留中

新冠肺炎疫情已打亂2020年初轉職潮。以武漢封城日1月23日為時間切點，封城前兩週（1/10～1/22），104求職資料庫中，「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者中，不回中國大陸、以及續回中國大陸的比例，各占一半；但封城後兩週（1/23～2/8），不回中國大陸的比例升高到63%、續回中國大陸的比例降到37%。

104求職資料庫中，「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者中，在封城後兩週（1/23～2/8），不回中國大陸的比例升高到63%。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

2020年比2019年，同為年初轉職潮，同為「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者，2019年的比例持平，留與不留各五五波。但2020年統計，在武漢風城後，沒有主動應徵中國大陸工作的比例持續攀升。

2020年轉職潮，不想留在中國大陸的職人比例升高。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

掰掰中國！遍佈主要產業

武漢封城，上海、北京、蘇州、杭州、鄭州、深圳等台廠聚落也陸續採取封閉式管理。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，台廠IC半導體、電子零組件、面板等產業的供應鏈可能受到影響，連帶影響求職者預期心理。

農曆年後，在中國大陸工作的台灣職人，主動應徵中國大陸職缺下滑比例最高的前五大產業為：法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業（減少19個百分點）、批發∕零售業（減少16個百分點）、一般服務業（減少16個百分點）、一般製造業（減少13個百分點）、電子資訊∕軟體∕半導體相關（減少11%個百分點）。

在陸台人主動應徵中國大陸職缺的比例也降低。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

在陸台人對中國大陸醫療沒信心

台灣職人想離開中國大陸，眼前起因武漢肺炎及相關的負面衝擊。104人力銀行曾經發表「2018台灣人才西進滿意度」調查，台灣職人在中國大陸生活遇到最大挑戰是「健康與醫療不便」、「食安疑慮」、以及「環境衛生水準較差」。

年後轉職不想續留中國大陸的原因，包含對於醫療系統沒信心。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

下一站：回流台灣、南進東協

根據104求職資料庫，「在中國工作且有主動應徵」的轉職者，不回中國大陸的下一步流向，95%回流台灣，9%前進東協。

在陸台人不願續留者，傾向轉向東南亞國家就職。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明分析，除了武漢肺炎加劇台灣職人到中國大陸工作與生活的不安全感，近年來，中國大陸管理職已在地化，全球企業逐漸將一般製造業轉移至東南亞等地，台灣人才回流、南進東協已成趨勢；此時，全球經濟受到疫情衝擊，企業徵才轉趨觀望，是否調降薪資水平或調整福利，將是海外（尤其中國大陸）職人的壓力。

(中時電子報)