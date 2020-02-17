台灣昨傳出首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的新冠肺炎死亡個案。立院國民黨團今開記者會，呼籲政府有必要提高防疫等級，將現行的2級開設提升至1級，由行政院長坐鎮指揮，整合各部會協調防疫工作，或建請副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官，以求安定民心，共同對抗疫情。

國民黨團總召林為洲表示，社區感染4大指標中，這起確診死亡案例已經達到其中一項「確診者找不到傳染源」，雖然另外3項指標還在調查中，但依現在疫情嚴重的情況，行政院應該即刻啟動1級開設防疫指揮中心。

林為洲強調，陳時中擔任疫情主揮中心的辛勞與表現，全國民眾有目共睹，但是陸續發生指揮、橫向聯繫其他部會部協調的問題時，也出現不同調的狀況，讓他力不從心。

首席副書記長林奕華表示，疾病管制署在今年1月13日提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫」，計畫中制訂了啟動防疫指揮中心機制，目前開設2級指揮中心的標準，來自於計畫中「大陸武漢肺炎疫情擴散至其他地區」；而1級開設標準的要件是「我國出現確診病例」，換句話說，16日公布確診死亡病例，其實已經達到「我國出現確診病例」的標準。

藍委陳以信則建議，政府或許可考慮由具有公衛專家身分的副總統陳建仁，或準副總統賴清德擔任1級開設防疫指揮官，更能夠安定民心。

(中時 )