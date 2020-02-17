中租-KY（5871）雖受中國大陸銷貨業務認列準則變更影響，2020年1月合併營收仍改寫同期新高。投顧法人認為中租獲利能力良好，新冠肺炎疫情對營運影響應屬短期，近期回落為良好進場時機。中租今（17）日股價開高走揚，最高上漲2.39％至128.5元。

受新冠肺炎疫情延燒影響，市場憂心中國大陸市場趨弱，將影響中租營運成長動能，致使中租鼠年開紅盤以來股價欲振乏力，近期於121～126元間盤整。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超3716張，其中以外資賣超達3690張最多。

中租2020年1月自結合併營收46.98億元，月減20.74％、降至近11月低點，仍年增4.22％，改寫同期新高。其中，台灣及東協地區營收分別年增14％、30％，中國大陸則因銷貨業務認列準則變更而下滑。

中租說明，中國大陸貿易融資業務過去未考慮交貨遞延、報關失敗等風險，今年從嚴認定、與客戶約定不承擔存貨風險，使相關營收由總額法改為淨額法認列。若以交易總額推算，中租1月自結合併營收為53億元，年增18％，中國大陸地區營收為年增19％。

中租旗下仲利國際在中國大陸擁有49個據點，目前僅武漢分公司尚未復工、有待官方通知，其他地區分公司均已陸續復工。公司表示，春節後都是客戶資金最充裕時期，因此往年2月向來為全年最淡月，此次疫情後續影響程度目前仍在彙整評估中。

法人指出，中租在中國大陸貿易融資業務收入，過去以包括銷售成本及毛利的總額法認列。今年起改以不再承擔存貨風險的新業務模式，營收改採僅計入毛利的淨額法認列，使中國大陸1月營收年減11％，但此會計認列準則的變更，並不影響實際業績及獲利認列。

法人認為，中租近期股價疲弱，主要為反應市場對新冠肺炎疫情的擔憂。但依據SARS經驗，認為對中租影響應屬短期，主要影響將反應在上半年。預期即使信貸成本因此倍增，中租仍能維持每股賺1股本能力，看好近期股價回落為更好的進場時機點。

(時報資訊)