在新冠肺炎疫情衝擊下，圓剛(2417)、圓展(3669)股價逆勢成長，法人看好集團積極跨入電競產業周邊以及視訊會議和教學及直播產品，成為營運重要轉機，集團2月營收力拚優於1月。

圓剛1月營收1.84億元，年減19%；圓展1月營收1.31億元，年減19%。

近期新冠肺炎疫情仍未見平緩，圓展認為，新冠肺炎提升潛在使用者需求，對業績助益將非常有利，就如口罩平時可能是備用品，現在卻是必需的。

圓展看好視訊會議市場成長空間，新推出雲端視訊會議攝影機方便易用、價格實惠。至於轉型為電競周邊大廠的圓剛，在原有遊戲直播市場，藉由新產品延伸的刺激，有利營收擴增。限定版的電競耳機GH510，自2月起挹注業績可期。

2019年圓剛合併營收29.3億元，年增4.8%，成長主要來自子公司圓展合併營收的貢獻。圓展2019年全年合併營收為21.4億元，年增1.58%。

(時報資訊)