許姓女子因愛慕陳姓已婚男同事，傳火辣私密照，透過網路大玩虛擬性愛，陳妻發現後，許女與陳男簽下承諾書要求保密，陳妻卻取得2人的對話紀錄，並傳給許女男友及胞姊；許女控告陳男夫婦妨害秘密；台北地檢署因許女提告超過6個月的告訴期限，將陳姓夫婦不起訴。

另許女向陳男追討18萬元債務未果，控告陳男詐欺；但檢方認為，陳男借錢時已預扣第1期利息，之後亦有還款，認為陳男詐欺罪嫌不足，將陳男不起訴。

檢方調查，2017年5月，陳男以與離婚後須付贍養費、保險費為由，向許女借款18萬元，許女不疑有他，預扣第1期利息3萬元後，共交給陳男15萬元。

雙方原約定從2017年9月開始，陳男須按月償還1萬5000元，但2017年8月，2人透過LINE大玩網路虛擬性愛，互傳私密照片，被陳妻發現，許女與陳男簽下保密承諾書，但陳男疑2人對話紀錄交給妻子。

陳妻將2人對話紀錄及私密照，轉傳給許女男友及胞姊，許女不但對陳男夫婦提告妨害秘密外，也告陳男詐欺。

(中時 )