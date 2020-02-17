據勞動部統計，從1月中至2月中協商減少工時（無薪假），共有22家事業單通報、869人實施，未如外界預期的有無薪假大爆發，勞動部說明，若要實施協商減少工時，要先取得個別勞工書面協議後，並通報主管機關才能實施，若逕自減發勞工工資，可處2萬至100萬。

據勞動部統計指出，截至1月中的協商減少工時家數為25家、941人，而截至2月中的本期為22家、869人。上期事業單位中，目前停止實施者計9家，另新增6家，實施人數減少72人。多數事業單位實施人數為50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。

勞動部官員表示，實施協商減少工時要依「因應景氣影響勞雇雙方減少工時應行注意事項」，其中規範，必須先與勞工取得書面協商、通報勞動主管機關後才能實施。至於外界認為因新冠肺炎影響，恐怕會致觀光、旅遊業無薪假人數爆增，勞動部表示，據了解，部分事業單位目前以「排休」方式，而也有部分事業單位仍與勞工協商中，因此未在本期統計中顯現。

(中時 )