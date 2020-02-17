新冠肺炎疫情升溫，台灣出現死亡首例，外界好奇現階段有需要戴口罩嗎？台北市長柯文哲17日表示，戴口罩的原則還是一樣，到人多、密閉空間和不特定人接觸，他也說，病毒很可能隨疾病發展「流感化」，若很多人得病就戴，沒什麼人得病就不用戴。

柯文哲今指出，像他搭公車都要戴，因為不戴其他人會覺得你好像怪怪的，所以有時候坐捷運、公車戴口罩是一個禮貌，至於要不要戴，還是一樣，他的原則是到人多、密閉空間、與不特定人接觸就戴口罩，所以他在辦公室就不會戴，像你們（指媒體）因為比較熟識，而且他相信都很有良心，不會感冒還故意來上班。

不過，雖然政府宣導搭大眾運輸工具不用戴口罩，但肺炎死亡首例是白牌計程車司機。柯文哲則說，風險有高低，就看你的態度，他先前會戴是因為不曉得多少台商回來，危險度多少，還不確定。這段時間沒有戴，那是因為他知道到現在為止還沒有很明顯的社區感染，就算到現在有1例也是零星的，也不是在台北市，這就是一種風險程度的判斷。

柯文哲認為，所以你覺得危險就戴，覺得不是這麼高就不要戴 ，他覺得這個病毒很有可能隨著疾病發展，有可能會流感化，流感化的話，很多人得病就戴，沒有什麼人得，就不用戴。

(中時 )