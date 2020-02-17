熱愛藝術的廖素鈴放棄設計工作毅然投入繪畫領域。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

熱愛藝術的廖素鈴，35歲時放棄設計工作毅然投入繪畫的領域，短短四年即獲大墩、南瀛、台陽、全省等多項全國競賽獎項。廖素鈴透過將人生風采、成長歲月、悸動心緒點滴匯聚畫布，即日起至3月8日於葫蘆墩文化中心辦理西畫個展， 33件作品呈現心靈感受的生命溫度及眷戀情懷。

葫蘆墩文化中心指出，廖素鈴多元生活描繪和人物寫實，是她以藝術心靈捕捉的生命影像，作品充滿深濃的精神意涵，「溪水浣衣」重現幼年跟隨母親在溪邊洗衣的記憶，以鮮麗衣衫和水盆點綴一片蒼翠綠意的水影，忙碌雙手潑濺的陣陣漣漪，勾勒舊時的日常生活場景中，彰顯女性平凡中的偉大。

葫蘆墩文化中心表示，廖素鈴重視光影與氣氛的營造，風景畫作刻畫旅行的足跡，演譯萬花筒繽紛亮麗的人生色彩。童年記憶的農村生活及田園景緻作品「穿梭童年」，以流暢筆調形塑速度律動的線行殘影，表現兒時騎車馳騁於叢林小徑時的歡快無憂。

「落日餘暉慶豐收」，夕陽西下滿天霞光襯映金黃稻田，溫暖厚實的色調鋪陳一幅忙於秋收農作的鄉原質樸樣貌。33件作品忠實呈現作者從心靈感受的生命溫度及眷戀情懷。

(中時 )